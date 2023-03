In auto contro mezzo militare, lo schianto è devastante: veicoli distrutti, grave un giovane (Di martedì 21 marzo 2023) Un uomo di 34 anni, che si trovava a bordo di una Audi A6, è ricoverato in rianimazione con fratture multiple in ospedale al 'Perrino' di Brindisi dopo un incidente con un mezzo militare della Brigata San Marco. L'... Leggi su europa.today (Di martedì 21 marzo 2023) Un uomo di 34 anni, che si trovava a bordo di una Audi A6, è ricoverato in rianimazione con fratture multiple in ospedale al 'Perrino' di Brindisi dopo un incidente con undella Brigata San Marco. L'...

