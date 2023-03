Gli Us Open tornano gratis in chiaro dopo 34 anni: lo Slam andrà in onda su Supertennis (Di martedì 21 marzo 2023) Gli Us Open tornano in chiaro dopo 34 anni di visione limitata alle pay tv. Sportcast, la società del Gruppo Fitp che gestisce il canale tv Supertennis, ha raggiunto un accordo con la United States Tennis Association, la federtennis statunitense, per acquistare in esclusiva tutti i diritti media degli Us Open. L’accordo, raggiunto anche grazie all’aiuto di Img, avrà durata pluriennale a partire dal 2023 e permetterà agli appassionati italiani di tennis di tornare ad assistere gratuitamente allo Slam americano. Supertennis trasmetterà i match più importanti sia in diretta che in differita nell’arco delle 24 ore: in aggiunta, la piattaforma digitale SuperTenniX darà ai tesserati Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) e ai propri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Gli Usin34di visione limitata alle pay tv. Sportcast, la società del Gruppo Fitp che gestisce il canale tv, ha raggiunto un accordo con la United States Tennis Association, la federtennis statunitense, per acquistare in esclusiva tutti i diritti media degli Us. L’accordo, raggiunto anche grazie all’aiuto di Img, avrà durata pluriennale a partire dal 2023 e permetterà agli appassionati italiani di tennis di tornare ad assistere gratuitamente alloamericano.trasmetterà i match più importanti sia in diretta che in differita nell’arco delle 24 ore: in aggiunta, la piattaforma digitale SuperTenniX darà ai tesserati Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) e ai propri ...

