Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Attacco hacker alla banca dati dei clienti Ferrari e poi una richiesta di riscatto: da Maranello fanno sapere 'Non… - LoZioBov : RT @SkyTG24: Ferrari sotto attacco hacker: 'Non pagheremo riscatti' - SkyTG24 : Ferrari sotto attacco hacker: 'Non pagheremo riscatti' - Carlo_Brianza : RT @MediasetTgcom24: Ferrari sotto attacco informatico: nel mirino i dati dei clienti | 'Non cederemo al ricatto' #ferrari #hacker #20marz… - ElisaconlaL : RT @RaiNews: Attacco hacker alla banca dati dei clienti Ferrari e poi una richiesta di riscatto: da Maranello fanno sapere 'Non tratteremo'… -

non accoglierà richieste di riscatto 'In linea con la propria policy aziendale,non accoglierà alcuna richiesta di riscatto in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe ...La debolezza del greggio pesa sui petroliferi, con Enila lente nel giorno dello stacco della ... Sono inoltre ben intonate Moncler e, quest'ultime a dispetto della delusione per il Gran ...Qui si è perfino scavato con talpe meccanicheil mare per far passare una condotta di circa 1 ... mancano ancora autorizzazioni", ha dichiarato il sindaco di Piombino, Francesco, "e c'è ...

Ferrari sotto attacco informatico: "Non cederemo a nessun ricatto" RaiNews

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - La Ferrari ha subito un attacco informatico, ma non cederà a richieste di ricatto. Lo ha reso noto la casa di Maranello specificando che la richiesta criminale riguarda dati ...Ferrari ha ricevuto una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti, ma non accoglierà nessuna richiesta di riscatto "in quanto acconsentire a simili richieste ...