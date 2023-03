Putin, il mandato di arresto sgombra il campo dalla propaganda (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 17 marzo scorso la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin e Maria Alekseyevna Lvova-Belova per il reato di deportazione di minori dai territori ucraini occupati; poiché la CPI non è l’unico e neppure il primo tribunale internazionale chiamato a giudicare su eventi della guerra russo-ucraina, è interessante confrontare questo atto con i precedenti, con l’avvertenza che al momento tutti gli atti emessi dai tribunali sono preliminari e nessuno è una sentenza definitiva. In guerra, si dice, la prima vittima è la verità (non che in pace vada molto meglio) e le opposte propagande si scontrano, perché rappresentano strumenti di guerra al pari delle armi e degli eserciti. Peraltro la Russia è maestra di questo tipo di guerra non convenzionale, secondo la “dottrina Gerasimov” della guerra ibrida. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 17 marzo scorso la Corte Penale Internazionale ha emesso undiper Vladimire Maria Alekseyevna Lvova-Belova per il reato di deportazione di minori dai territori ucraini occupati; poiché la CPI non è l’unico e neppure il primo tribunale internazionale chiamato a giudicare su eventi della guerra russo-ucraina, è interessante confrontare questo atto con i precedenti, con l’avvertenza che al momento tutti gli atti emessi dai tribunali sono preliminari e nessuno è una sentenza definitiva. In guerra, si dice, la prima vittima è la verità (non che in pace vada molto meglio) e le opposte propagande si scontrano, perché rappresentano strumenti di guerra al pari delle armi e degli eserciti. Peraltro la Russia è maestra di questo tipo di guerra non convenzionale, secondo la “dottrina Gerasimov” della guerra ibrida. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Interessante la corte penale internazionale abbia emesso un mandato d’arresto per #Putin e mai per Obama. Ah mi sta… - michele_geraci : Reitero la mia grande ammirazione per #USA che stanno riuscendo a far fare tutto ad altri 1) Guerra alla Russia: f… - michele_geraci : Quindi in 48 ore è successo: Mandato di arresto per #Putin, casualmente in coincidenza con incontro con #Xi per ce… - BomprezziMarco : RT @dariodangelo91: 2/n Come prepara la #Cina una visita di Stato così importante? Con dichiarazioni pro-#Putin. Esempio: il ministero degl… - mpu78 : RT @pubblesatira: Mandato d’arresto per Putin! Ma sicuramente i “migliori” riconosceranno il tribunale? Vediamo : link completo https://t.c… -