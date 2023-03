Morto Fabri Fibra ma è una fake news: da dove nasce questa notizia (Di lunedì 20 marzo 2023) Gira da qualche giorno la notizia che Fabri Fibra è Morto ma si tratta di una fake news. Il rapper senigalliese sta bene e questa notizia falsa gira ormai da diciassette anni: le immagini che sembrano vere provengono in realtà da un videoclip del cantante risalente all’album “Tradimento” del 2006. Morto Fabri Fibra ma è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Gira da qualche giorno lachema si tratta di una. Il rapper senigalliese sta bene efalsa gira ormai da diciassette anni: le immagini che sembrano vere provengono in realtà da un videoclip del cantante risalente all’album “Tradimento” del 2006.ma è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Fabri Fibra è morto davvero dopo un incidente? Ecco qual è la verità - fabri_61 : RT @Frances64001841: Per informazioni, il vino non può mai far morire persone perché non è altro che succo d'uva fermentato e si beve ai te… - PaoloBMb70 : ' ... sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità ' (Fabri Fibra feat. Gianna Nannini) ?? -