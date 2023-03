LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Primoz Roglic si impone in volata su Evenepoel! Tappa e maglia per lo sloveno. Bene Ciccone (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DI Tappa 1 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 3:48:17 2 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 0:00 3 SCHELLING Ide BORA – hansgrohe 0:00 4 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 0:005 Ciccone Giulio Trek – Segafredo 0:00 6 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 0:00 7 GODON Dorian AG2R Citroën Team 0:00 8 VAN WILDER Ilan Soudal – Quick Step 0:00 9 MENTEN Milan Lotto Dstny 0:00 10 COQUARD Bryan Cofidis 0:00 Finale di Tappa emozionante con Roglic che è rimasto calmo e tranquillo attendendo sino ai 250m prima di piazzare lo scatto giusto per aggiudicarsi la Tappa evitando il rientro – tardivo – del campione del mondo Remco Evenepoel. A breve la classifica di Tappa ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DI1 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 3:48:17 2 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 0:00 3 SCHELLING Ide BORA – hansgrohe 0:00 4 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 0:005Giulio Trek – Segafredo 0:00 6 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 0:00 7 GODON Dorian AG2R Citroën Team 0:00 8 VAN WILDER Ilan Soudal – Quick Step 0:00 9 MENTEN Milan Lotto Dstny 0:00 10 COQUARD Bryan Cofidis 0:00 Finale diemozionante conche è rimasto calmo e tranquillo attendendo sino ai 250m prima di piazzare lo scatto giusto per aggiudicarsi laevitando il rientro – tardivo – del campione del mondo Remco Evenepoel. A breve la classifica di...

