Juric | “Abbiamo creato molto | loro sono impressionanti” | poi esalta Kim

(Di domenica 19 marzo 2023) Nonostante il 4-0 finale, Ivan, allenatore del Torino, può salvare diversi aspetti della partita dei suoi ragazzi. Soprattutto nel primo tempo, i granata hannodiversi problemi dalle parti di Meret e Sanabria ha colpito anche un palo. IvanA proposito del match appena concluso, ha parlato proprio Ivanai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: Troppo Napoli per questo Torino?“La squadra ha fatto ottime cose, peccato non aver segnato perché abbiam o. Ci può servireper il futuro perché ci fa capire dove possiamo migliorare. A trattifattobene, ma merito”. Cosa ruberebbe al Napoli?“Grandi giocatori e grande allenatore. Dal vivo ...

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato prima della gara contro il Napoli sul suo collega-rivale Luciano Spalletti: "Siamo a livelli diversi, si parla di un allenatore con una ...Napoli di scena a Torino contro la squadra omonima, tanti complimenti da Juric per questo Napoli formato Europa. Nessun cambio per Spalletti che schiera gli undici titolarissimi.