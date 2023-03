Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuelaFioren : RT @CsSoldi: Una cosa la voglio dire, l'ho su' i' gozzo da sabato. Se noi s'è perso una partita con quei raccattati del @ibfk2014 (Basakseh… - SarettaViol : RT @CsSoldi: Una cosa la voglio dire, l'ho su' i' gozzo da sabato. Se noi s'è perso una partita con quei raccattati del @ibfk2014 (Basakseh… - CsSoldi : Una cosa la voglio dire, l'ho su' i' gozzo da sabato. Se noi s'è perso una partita con quei raccattati del… - Paolo_Gozzo : @robertosaviano @LaStampa #Saviano buffone Vai a prenderli con il tuo yacht - CuriousTw : @putino Io ho sentito che il gruppo ucraino che con una barca a vela da 50 piedi ha sabotato il ns ha già recuperat… -

...in mare e che quando si sono accorte che stavano imbarcando acqua hanno allertato la Guardia Costiera che è intervenutauna motovedetta da Ischia mettendo in salvo i due diportisti. Ilè ...... la barca a vela di una comitiva di amici romani, uccidendone due; o come i due manager tedeschi che, 19 giugno 2021,una dinamica simile hanno ucciso una coppia di italiani che stava su un...Armati di tavola e carichi di energia, Davide Veloci, Agus Aquila, Andres Martin, Luca, Fabio Colombo e Danny Galli ci hanno regalato trick da paura. Il video si apreuna vista mozzafiato ...

Gozzo con due diportisti affonda, la Guardia costiera li salva ... Agenzia ANSA

A bordo del gozzo, un cabinato in legno di circa 8 metri di lunghezza ... che stavano imbarcando acqua hanno allertato la Guardia Costiera che è intervenuta con una motovedetta da Ischia mettendo in ...2' di lettura Fano 06/03/2023 - La Vigilar Fano non fallisce l’appuntamento con la vittoria e liquida lo Stadium Mirandola per 3 a 0. Match tirato al Palas Allende con gli emiliani bravi a tenere test ...