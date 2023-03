Ha una malattia che "spegne" il suo cuore, 17enne svedese salvato in Italia (Di venerdì 17 marzo 2023) Da Stoccolma a Pavia per una nuova vita. Un ragazzo svedese di 17 anni, che ha sempre lottato contro una malattia congenita che gli procurava continui arresti cardiaci, è stato operato e salvato dai medici del Policlinico San Matteo. Adesso... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 marzo 2023) Da Stoccolma a Pavia per una nuova vita. Un ragazzodi 17 anni, che ha sempre lottato contro unacongenita che gli procurava continui arresti cardiaci, è stato operato edai medici del Policlinico San Matteo. Adesso...

