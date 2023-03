Calcio | gol di Kvaratskhelia sorprende anche Van Basten | ' non può essere vero'

(Di domenica 12 marzo 2023) Napoli, 12 mar. - (Adnkronos) - Probabilmente la sua ultima perla, il gol in slalom con cui ha scardinato la porta dell'Atalanta ieri sera, non era necessaria per averne la conferma, ma dinanzi a tanta bellezza nessuno riesce più a trattenere la meraviglia. Ancora una volta l'attaccante georgiano del Napoli Khvichadimostra diprobabilmente il giocatore piùnte di questa Serie A. Da solo, nel cuore all'area, circondato da avversari che lo ingabbiano, 7 in tutto, più il portiere. Nessun problema: finta, controfinta, dribbling, controdribbling, tiro e gol. Scattano i paragoni, immancabilmente sono con gente del rango di Diego Maradona o Roberto Baggio. Un pezzo raro, questo Kvara, con l'attitudine a cercare sempre la giocata; un piacere per gli occhi. Ei grandissimi del passato ...

Ildell'ala del Napoli contro l'Atalanta è pura magia, e se ne è accorto anche Marco Van Basten . La leggenda ex Ajax e Milan è impazzito per Kvaratskhelia dopo ildel vantaggio contro la ...Non smette di stupire Khvicha Kvaratskhelia, a segno anche contro l'Atalanta con una giocata meravigliosa. Chi sono i giocatori della Serie A che hanno partecipato a piùtra reti e assist in questa stagione, considerando tutte le competizioni Ecco la top 20 stilata con i dati ...Poi fa l'ennesimo numero e va in', le parole dell'ex rossonero. E se riesci a far pensare "non può essere vero" a una leggenda delche a cavallo tra Anni Ottanta e Novanta contendeva gli ...

Kvaratskhelia, serpentina e gol pazzesco in Napoli-Atalanta! Corriere dello Sport

