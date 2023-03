Tragedia Cutro, scontro durissimo fra Piantedosi e opposizione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una lunga ricostruzione in base ai racconti dei sopravvissuti: così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nelle informative sul naufragio di Cutro sia alla Camera che al Senato. Il punto centrale per il ministro resta lo stesso: non era possibile prevedere la Tragedia, in mare è uscita solo la Guardia di Finanza e non la Guardia Costiera perché non c'erano elementi per pensare che fosse una operazione di soccorso e non di polizia."Il primo dato certo è che l'assetto aereo Frontex non ha rilevato né segnalato una situazione di distress a bordo limitandosi a segnalare una persona sopra coperta e di possibili altre persone sotto coperta" ha detto il ministro. Un discorso interrotto dagli applausi della maggioranza e da urla di "vergogna" dai banchi dell'opposizione. Il ministro ha ricordato numerosi naufragi avvenuti ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una lunga ricostruzione in base ai racconti dei sopravvissuti: così il ministro dell'Interno Matteonelle informative sul naufragio disia alla Camera che al Senato. Il punto centrale per il ministro resta lo stesso: non era possibile prevedere la, in mare è uscita solo la Guardia di Finanza e non la Guardia Costiera perché non c'erano elementi per pensare che fosse una operazione di soccorso e non di polizia."Il primo dato certo è che l'assetto aereo Frontex non ha rilevato né segnalato una situazione di distress a bordo limitandosi a segnalare una persona sopra coperta e di possibili altre persone sotto coperta" ha detto il ministro. Un discorso interrotto dagli applausi della maggioranza e da urla di "vergogna" dai banchi dell'. Il ministro ha ricordato numerosi naufragi avvenuti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Il mio intervento di oggi sulla tragedia di Cutro. Se avete tempo, guardatelo, ci tengo. È uno degli interventi più… - fanpage : Oggi il ministro dell’Interno #Piantedosi è intervenuto in Parlamento sulla tragedia di #Cutro. Ma nel suo discor… - ItaliaViva : Questo pomeriggio, verso le 16.45, @matteorenzi interverrà in #Senato in risposta all'informativa urgente del minis… - ilgattoromy1 : RT @DavideR46325615: Tragedia migranti nel Crotonese, Vittoria Baldini: 'Vorrei dire alla presidente Meloni che oggi, 9 giorni e 72 morti d… - Fusillide : RT @FrancoScarsell2: Naufragio Crotone. Recuperata la 71esima vittima:è una bimba di 3 anni. Il corpicino era nelle acque di Steccato di Cu… -