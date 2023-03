Cisl Funzione Pubblica Irpinia-Sannio | il segretario generale Petriccioli ad Avellino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 10 marzo alle ore 10, alla presenza delMaurizio, sarà inaugurata in via Rampa Tofara 9, nei pressi di Piazza Castello ad, la nuova sede della. “L’apertura – sottolinea il leader della federazione della Campania e commissario della struttura territoriale Lorenzo Medici – anticipa il congresso straordinario convocato per il giorno 17 per l’elezione del nuovo gruppo dirigente, che porrà fine alla temporanea fase commissariale. I risultati ottenuti in questi mesi di intenso lavoro, con una crescita davvero importante delle adesioni, testimoniano la bontà della proposta sindacale della FP, ormai patrimonio di migliaia di ...