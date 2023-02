Superbonus | c’è lo stop | ma entro il 31 marzo puoi salvarti | Svolta ultim’ora che porta gioia

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 26 febbraio 2023) Arriva una data più comoda per la stretta su cessione del credito e sconto in fattura. Vediamo la novità dal Parlamento. La questione delè assolutamente scottante perché il governo ha messo un durissimosu cessione del credito e sconto in fattura. Con il decreto legge 16 febbraio 2023 entrato in vigore il 17 febbraio, il governo ha tagliato in modo spaventoso ilbloccando la cessione del credito e lo sconto in fattura., c’è lo, devi sbrigarti – IlovetradingQuindi per chi richiede il super bonus sarà possibile soltanto utilizzare le detrazioni fiscali, ma per tante famiglie le detrazioni fiscali servono a poco o nulla e senza la cessione del credito e lo sconto in fattura tutto si blocca. Lo sconto in fattura non è altro che uno sconto su quello che si deve ...