Abusivismo edilizio e sicurezza sul lavoro | sequestrato un cantiere

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLo scorso 16 febbraio, al termine di un’attività di controllo del territorio in materia disui luoghi di, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, con l’ausilio del Nucleo Ispettorato deldi Salerno, dell’U.T.C. e della Polizia Municipale di Amalfi, hanno sottoposto a sequestro un’area di, di oltre 200 mq, sita nel territorio del Comune di Amalfi, annessa ad una struttura alberghiera; nel contempo sono stati denunciati i titolari della predetta struttura. Nell’area erano in corso lavori di terrazzamento e costruzione di una piscina in assenza dei necessari permessi ed autorizzazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.