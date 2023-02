Chi è Ultimo | età | altezza | peso | fidanzata | nome vero | perché si fa chiamare così | di dov’è

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Pensare che aveva provato ad entrare sia ad Amici di Maria De Filippi che ad X Factor, ma venne rifiutato da entrambi i talent show rispettivamente nel 2012 e nel 2014. Nel 2013 il suo debutto ufficiale vincendo Una voce per il Sud con la canzone Regalami un sorriso, dedicata ai pazienti del Bambin Gesù di Roma. Maè arrivato al successo con Sanremo Giovani, era il 2018 e interpretava Il ballo delle incertezze. Nel 2019 prima volta tra i big di Sanremo, arrivando secondo dopo Achille Lauro con I tuoi particolari, un must ormai nel suo amatissimo repertorio. Nello stesso anno già riempiva gli stadi, con ospiti del calibro di Antonello Venditti e Fabrizio Moro.ha dimostrato quanto lottare serva per riuscire a realizzare i propri sogni, non si è arreso ai rifiuti. Dopo Alba al Festival Sanremo 2023. Chi è nella vita di tutti i ...