I nuovi Surface Laptop sono più veloci dei Macbook Air M3 Parola di Microsoft

Secondo indiscrezioni Microsoft potrebbe annunciare la nuova gamma hardware pronta per l’IA il 21 marzo . Tra questi ci sarebbe anche un modello pronto a far debuttare il nuovo processore Qualcomm. ... Leggi tutto

Al momento sono acquistabili sul canale business di Microsoft , ma non si esclude una versione consumer a maggio. Dentro ci sono i nuovi Intel Core Ultra con NPU per i calcoli IA. Ovviamente c’è il tasto Copilot... Leggi tutto

Microsoft sfida Apple con il nuovo Surface Laptop basato su ARM - Microsoft sfida Apple con il nuovo surface laptop basato su ARM - Microsoft introduce il surface laptop 6 for Business, alimentato da chip Snapdragon X Elite di Qualcomm, promettendo prestazioni avanzate, durata della batteria fino a 22 ore e funzionalità AI all'ava ...

Copilot Plus PC: inizia la nuova era dell'IA - Copilot Plus PC: inizia la nuova era dell'IA - Microsoft ha fornito alcuni dettagli sui prossimi Copilot Plus PC e annunciato i nuovi surface Pro e surface laptop con chip Snapdragon X Elite/Plus.

Microsoft Surface Laptop e Pro con Snapdragon X Elite, ecco i primi Copilot Plus PC - Microsoft surface laptop e Pro con Snapdragon X Elite, ecco i primi Copilot Plus PC - Nuova forte spinta in avanti di Microsoft sull'intelligenza artificiale. I nuovi Copilot Plus PC dovranno avere NPU da almeno 40 TOPS. Alfieri della rivoluzione surface Pro e surface laptop.