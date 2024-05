Dopo i terremoti ai Campi Flegrei frana in zona Arco Felice

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:00, la centrale operativa di Arezzo ha coordinato un intervento di soccorso per una persona che ha subito una caduta in una zona boschiva a Poggio di Loro . L’incidente ha coinvolto un uomo di 66 anni, che è stato ...

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 19 maggio 2024, a Greve in Chianti in località Il Ferrone, in via Fratelli Staffolani, per il Soccorso ad un motociclista che è rimasto ferito in seguito ad una ...

Cagliari: picchiata da coetanee, il post-denuncia della madre - Cagliari: picchiata da coetanee, il post-denuncia della madre - "Questa è mia figlia, pestata da due ragazze ieri zona Cavalluccio marino, dopo il pestaggio, calci e pugni, e dopo averle sbattuto ripetutamente la testa in un cancello, presa per un braccio, fatta s ...

Zona Giallorossa per Catanzaro – Cremonese (play off): le disposizioni su viabilità, navette con corse speciali e cimitero - zona Giallorossa per Catanzaro – Cremonese (play off): le disposizioni su viabilità, navette con corse speciali e cimitero - Le disposizioni in occasione del match valido per i play off tra Catanzaro e Cremonese previsto martedì 21 maggio 2024 alle ore 20.30. L’Amministrazione ...

Herpes zoster e nevralgia post-erpetica con fastidi che non passano: come si curano - Herpes zoster e nevralgia post-erpetica con fastidi che non passano: come si curano - Vengono impiegati farmaci neurologici come antiepilettici e antidepressivi, anche combinati tra loro nei casi refrattari alla terapia. Poiché spesso si tratta di un dolore cronico, possono essere nece ...