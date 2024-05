730 precompilato 2024 - da oggi si può inviare | come far - i tempi dei rimborsi

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche. Debutta quest'anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e fare click in autonomia. Un video sul canale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: ...

(Adnkronos) – I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche. Debutta quest'anno la nuova modalità di compilazione semplificata per ...

Fisco, aperto il canale per l'invio dei modelli 730 precompilati - Fisco, aperto il canale per l'invio dei modelli 730 precompilati - Roma, 20 mag. (askanews) - Dichiarazioni 2024, ok all'invio. I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate ...

730 precompilato 2024, da oggi si può inviare: come fare, i tempi dei rimborsi - 730 precompilato 2024, da oggi si può inviare: come fare, i tempi dei rimborsi - Spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui nella top five dei dati precaricati dal Fisco, che ammontano quest'anno a circa 1 ...

Cnpr Forum, 730 precompilato tra luci ed ombre - Cnpr Forum, 730 precompilato tra luci ed ombre - Gusmeroli (Lega): “Da sempre critico, sono pochi i beneficiari”. Misiani (Pd): “Noi favorevoli ma i problemi segnalati vanno risolti” ...