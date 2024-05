Zenga | Inter - alzare l’asticella? Un motivo! Sostenitore di Correa

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’Uomo Ragno Walternon ha dubbi sull’e sulla sua crescita negli ultimi 5 anni. Poi dice la sua anche su Joaquin. CRESCITA ? Walterha detto la sua sulla bellezza di questasu Inzaghi: «Ogni decennio ha la sua squadra, non si possono fare paragoni col passato. Inzaghi? Ogni persona evolve e chiaramente la crescita che hai è parallela con la società che ti aiuta, con i giocatori e con i tifosi che ti seguono in questa maniera. Nell’ultimo quinquennio l’ha fatto due finali europee, ha vinto due campionati, ha vinto Coppe Italia e Supercoppe, giusto dire? Sempresuo perché l’ho conosciuto alla Sampdoria e conosco le sue qualità, ma non so i ...

Zenga dopo Inter-Genoa terminata sul punteggio di 2-1, in collegamento video con gli studi di DAZN ha parlato della situazione in campionato. La leggenda nerazzurra poi si è soffermato sulla prestazione di Yann Sommer in questa stagione e ...

Zenga: “Inter mai così bella Giusto che si dica così ora. Alzare asticella Per dare continuità” - zenga: “inter mai così bella Giusto che si dica così ora. Alzare asticella Per dare continuità” - Le parole dell'ex portiere dell'inter tra gli invitati della serata al Castello Sforzesco dedicata alla vittoria della scudetto ...

Zenga: "Giusto che i tifosi siano felici di questa Inter. Correa Non entro nei discorsi del club" - zenga: "Giusto che i tifosi siano felici di questa inter. Correa Non entro nei discorsi del club" - Arrivato al Castello Sforzesco per la festa dell'inter, Walter zenga parla ai cronisti presenti fuori dal monumento per commentare la stagione dei nerazzurri: In tanti dicono di non aver ...

Inter, tutto sulla festa di oggi. Il trofeo, il programma e il concerto: ecco dove vederla in tv e streaming - inter, tutto sulla festa di oggi. Il trofeo, il programma e il concerto: ecco dove vederla in tv e streaming - L`inter si prepara a sollevare al cielo di Milano il trofeo dello Scudetto dopo una stagione dominata e che ha portato sul petto dei nerazzurri il ventesimo tricolore,.