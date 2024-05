Chico Forti - Gomez | Meloni ha accolto un assassin - è un messaggio devastante A meno che non dica pubblicamente che è innocente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) “La presidenteha fatto benissimo a darsi da fare per far rientrare un nostro connazionale condannato per omicidio, perché negli Stati Uniti si dà l’ergastolo, in Italia, per quei fatti, no. Ma fino a prova contrariaè uno, condannato in via definitiva dalla giustizia americana”. Lo ha detto il condirettore de il Fatto Quotidiano e direttore de ilFattoQuotidiano.it Peter, commentando la vicenda che ha coinvoltoe il fatto che Giorgiasia andata a salutarlo a Pratica di Mare. “Spesso le nostre istituzioni non sono andate a prendere nemle vittime di reati. Per esempio non lo hanno fatto con Patrick Zaki.ha mandato un...