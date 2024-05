Benevento-Torres - i convocati di mister Auteri

Benevento-Triestina - i convocati di mister Bordin Tempo di lettura: < 1 minutoRoberto Bordin ha convocato 26 giocatori per la gara Benevento-Triestina, ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C Now, in programma questa sera allo Stadio “Ciro Vigorito” con calcio d’inizio alle ...

Benevento-Triestina - i convocati di mister Auteri Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il Primo Turno della Fase Nazionale dei Playoff di ritorno di Serie C Now, ...