Caserta | accesa lite tra genitori - 17enne accoltella il padre

(Di lunedì 20 maggio 2024). Hato ilprobabilmente per difendere la madre. È accaduto nell’odierna mattinata a, dove unresidente alle palazzine popolari di via Falcone, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. “Non ce la facevo più” – ha detto il minore rivolgendosi ai poliziotti in Questura, dove è giunto a testa bassa e visibilmente scosso. Ildel minore, 48 anni, ferito al petto, è stato portato all’ospedale die operato d’urgenza per ridurre le conseguenze delle ferite riportate alla parte alta del torace. Le condizioni sono gravi ma dovrebbe essere fuori pericolo. Dagli accertamenti svolti dai poliziotti della squadra volante della Questura, intervenuti sul posto, e della Squadra Mobile, il ragazzo, uno studente, ...

