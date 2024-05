Google ha rilasciato Android 15 Beta 2 1 per risolvere un bug download

WhatsApp è costantemente al lavoro per migliorare l'esperienza d'uso e gli ultimi aggiornamenti della Beta anticipa no novità rilevanti per community e chat . L'articolo WhatsApp Beta per Android anticipa un paio di novità per community e chat ...

ChatGPT Beta su Android: accesso semplificato e nuove funzionalità - ChatGPT beta su android: accesso semplificato e nuove funzionalità - L'ultima versione beta di ChatGPT per android elimina la necessità di un account, consentendo agli utenti di accedere e interagire con il chatbot senza alcun obbligo di registrazione.

Xiaomi dà il via al programma beta Android 15 con gli aggiornamenti per tre dispositivi di punta - Xiaomi dà il via al programma beta android 15 con gli aggiornamenti per tre dispositivi di punta - Xiaomi ha annunciato il suo programma android 15 beta. Attualmente in esecuzione come programma di anteprima per gli sviluppatori, Xiaomi permette a chiunque di testare android 15, a condizione che ab ...

WhatsApp Beta per Android introduce l'anteprima sui messaggi fissati in alto - WhatsApp beta per android introduce l'anteprima sui messaggi fissati in alto - WhatsApp introduce una nuova funzione di anteprima per i messaggi fissati nella versione beta per android, disponibile per alcuni tester.