Il vero vincitore di Amici è Stéfane Jarny

(Di lunedì 20 maggio 2024) Maria De Filippi e Stefanealla finale di23 (18 Maggio 2024) C’è una cosa che mal tollero nello spettacolo: i protagonismi esaspera(n)ti che appartengono, quasi sempre, a chi vorrebbe immeritatamente di più. La telecamera, per intenderci, logora chi non ce l’ha. Ma anche chi non dovrebbe proprio averla. Succede, infatti, che chi lavora dietro le telecamere sempre più spesso voglia fare un grande balzo in avanti, per un bel bagno di celebrità. D’altro canto, la vanità è la ‘malattia’ più fastidiosa e contagiosa dello showbiz. Per questa ragione, fa specie incontrare grandi professionisti che riescono a restare al proprio posto, lasciando gustare al pubblico i risultati del proprio lavoro. Mi ha colpito sabato scorso, durante la finale di, la cura della coreografie e, soprattutto, la loro messinscena. Una ...