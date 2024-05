Mappano - giovane calciatore sviene | tecnico e vicepresidente gli salvano la vita

(Di lunedì 20 maggio 2024) A, nel torinese, si sono vissuti attimi di paura. Durante la partita Under 14 provinciali tra Mappanese e Druentina. Unè rimasto ferito alla testa dopo uno scontro con il compagno di squadra e ha poi perso conoscenza. L’allenatore e ildel club di casa sono intervenuti tempestivamente, endo che il giocatore potesse soffocare. Sul posto sono poi intervenute due ambulanze per trasportare ilall’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Una nota della Mappanese: “Abbiamo vinto tutti. L’intervento immediato dell’allenatore Federico Di Marco e delAlessio Veneziano hanno fatto sì che non sia accaduto il peggio. Forza ti aspettiamo in campo più forte di prima”. SportFace.

Ragazzino crolla a terra dopo uno scontro di gioco, paura e salvataggio durante la partita a Mappano - Ragazzino crolla a terra dopo uno scontro di gioco, paura e salvataggio durante la partita a mappano - L'incontro Mappanese-Druentina Under 14 è stato poi sospeso, per fortuna il giovane (trasportato in ospedale) sta meglio ...

MAPPANO - Giovane calciatore di 14 anni sviene in campo dopo uno scontro di gioco, salvato dall'allenatore e dal vicepresidente - mappano - giovane calciatore di 14 anni sviene in campo dopo uno scontro di gioco, salvato dall'allenatore e dal vicepresidente - Attimi di grande paura domenica a mappano durante la partita tra del Girone C di Torino tra i 2010 della Mappanese e quelli della Druentina ...

Finalmente salvi! - Finalmente salvi! - Tutto è bene quel che finisce bene. Alla fine ce l'ha fatta il Caselle Calcio a togliersi da ogni impaccio, scavallare il pericolo di trovarsi impelagato ...