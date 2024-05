Terremoto Napoli - forte scossa di 4 4 ai Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Ancora scosse di, una piùdell’altra. Ll’Ingv ha registrato un evento di magnitudo 3.5 alle 19.50, con epicentro, nel comune di Pozzuoli. E un secondo di 4.4 alle 20.10. Si tratta di sismi superficiali e più laè superficiale e più è intensa per la popolazione. Reazioni di spavento dei napoletani, che si sono riversati sui social per condividere la paura. Non si hanno attualmente notizia di eventuali danni e feriti. Notizia in aggiornamento