Seal - il Suv ibrido con gli occhi a mandorla

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 20 maggio 2024) BYD lancia sul mercato il SUVche promette ai clienti una mobilità eco-consapevole anche per lunghi viaggi. EccoU DM-i, il nuovo veicolo che privilegia l'energia elettrica con un ricorso minimo al motore a combustione interna. Una novità importante per chi vuole avvicinarsi all'elettrico senza abbandonare completamente il motore endotermico. BYDU DM-i è il primo veicolo BYD in Europa con tecnologia Super DM ed offre un'autonomia puramente elettrica da 70 a 125 chilometri a seconda dell'allestimento. Tre le versioni tra le quali scegliere: Design, Boost e Comfort. Design sfrutta una configurazione a quattro ruote motrici con due motori elettrici ad alta potenza (uno per ogni asse) e una batteria BYD Blade da 18,3 kWh, completata dal motore1.5T; Boost e Comfort, invece, sono proposti con la ...