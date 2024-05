Mi sono vergognato - la confessione di Allegri dopo le scuse

Marco D'Amore in diretta Twitch su TvPlay ha raccontato di essere stato cacciato dal ristorante in cui si trovava domenica sera, insieme al fratello. Trasmettevano Napoli-Juve che si è conclusa con il trionfo degli azzurri e i fratelli D'Amore non ...

Sfogo Allegri, spunta un retroscena mai uscito dopo il caos di Coppa Italia: “Mi sono vergognato" - Sfogo Allegri, spunta un retroscena mai uscito dopo il caos di Coppa Italia: “Mi sono vergognato" - Il racconto del direttore del Corriere dello Sport - Stadio, Ivan Zazzaroni, che ha sentito telefonicamente l'ormai ex allenatore della Juve ...

Zazzaroni svela un clamoroso retroscena su Allegri: "L'ho sentito, si è vergognato" - Zazzaroni svela un clamoroso retroscena su Allegri: "L'ho sentito, si è vergognato" - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha raccontato la telefonata con l'ormai ex allenatore della Juventus.

Matteo Ranieri: il dramma in un tunnel al buio | Quali sono le condizioni dell’ex tronista - Matteo Ranieri: il dramma in un tunnel al buio | Quali sono le condizioni dell’ex tronista - Matteo Ranieri ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto un periodo di buio totale ma ha reagito, come sta oggi ...