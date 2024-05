Ebrahim Raisi morto - il consiglio di sicurezza dell’Onu osserva un minuto di silenzio per il presidente iraniano – Video

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ildihato undiin memoria delieri, domenica 19 maggio, in un incidente in elicottero. Un momento di raccoglimento in sua memoria dopo la tragica scomparsa deldell’Iran. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto in un incidente in elicottero domenica, nelle montagne nordoccidentali del Paese. Con lui, nel disastro aereo, è morto anche il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian. In questo momento il regime ...

Le elezioni presidenziali in Iran sono programmate per il 28 giugno . Questo si apprende dalle fonti locali, che aggiungo che i funerali del presidente Iran iano Ebrahim Raisi si terranno martedì a Tabriz, mentre il leader Iran iano Khamenei ha ...

Migliaia di iraniani in piazza a Teheran per piangere Raisi - Migliaia di iraniani in piazza a Teheran per piangere raisi - Roma, 20 mag. (askanews) - Una folla oceanica si è radunata a Teheran per piangere la scomparsa del presidente ebrahim raisi, morto in un incidente di elicottero assieme al ministro degli Esteri Hosse ...

Iran, festeggiamenti per la morte del presidente Raisi: «Il macellaio del 1988 è tornato alla terra» - Iran, festeggiamenti per la morte del presidente raisi: «Il macellaio del 1988 è tornato alla terra» - La morte del presidente iraniano raisi non ha suscitato le stesse reazioni nei cittadini. Tanti giovani festeggiano.

Iran, cosa succede dopo la morte del presidente Raisi. Le nuove elezioni e la successione a Khamenei - Iran, cosa succede dopo la morte del presidente raisi. Le nuove elezioni e la successione a Khamenei - Nell'elicottero precipitato non lontano da Tabriz sono morti il presidente iraniano ebrahim raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian ...