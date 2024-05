Salernitana-Verona 1-2 | Suslov e Folorunsho firmano il colpo salvezza degli scaligeri

(Di lunedì 20 maggio 2024) Salerno, 20 maggio 2024 – L’Hellasbatte la2-1 e si assicura l’aritmetica certezza di giocare in Serie A anche il prossimo anno. Un successo che ha messo il sigillo su una vera e propria impresa, terzultimi a quota 14 punti a fine girone d’andata e protagonisti di una straordinaria rimonta, suggellata dal sostanziale monologo questa sera all’Arechi: gli uomini di Baroni sono infatti partiti con il turbo innestato e al 22’, dopo aver fatto un paio di prove generali, hanno trovato il gol che ha sbloccato la situazione grazie al potente mancino diche si infilato nell’angolino basso. Forti dell’1-0, gli ospiti hanno comunque continuato a spingere e proprio a una manciata di secondi dall’intervallo hanno messo a segno anche il raddoppio con ...

