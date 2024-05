Il Liverpool conferma Slot come sostituto di Klopp

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 20 maggio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Ilhato che Arnesuccederà a Jurgennuovo allenatore. Il glorioso periodo di nove anni dicon i Reds si è concluso domenica con una vittoria per 2-0 sui Wolves, dopo di che il tedesco ha cantato il nome dial pubblico di Anfield.aveva precedentementeto che avrebbe preso il comando e ilha ora annunciato formalmente la notizia. L’olandese entrerà ufficialmente in carica dal 1 giugno, previa ricezione di un permesso di lavoro, con rapporti che suggeriscono che abbia concordato un contratto triennale. Possiamo annunciare che Arneha concordato un accordo per diventare il nuovo ...