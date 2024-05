Terremoto ai Campi Flegrei | magnitudo 4 4 La scossa più forte degli ultimi 40 anni

(Di lunedì 20 maggio 2024) Unadiè stata avvertita alle 20.10 a Napoli e rientra in un nuovo sciame sismico registrato nell’area dei. La terra è tornata a tremare diverse volte tra la primaalle 19.51, di3.5, e le 20.10 quando è stato avvertito il sisma principale di4.4. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha localizzato l’epicentro a ridosso della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. Laè stata avvertita dalla popolazione nei comunidi Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, e nella città di Napoli, in particolare nei quartieri dell’area occidentale Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura, ma anche nella zona collinare e nel centro cittadino, in particolare ai piani ...

