Neonato morto su una nave da crociera - arrestata la mamma e due sue colleghe dell’equipaggio con l’accusa di omicidio

Neonato muore sulla nave da crociera, mamma accusata di omicidio: «Lavorava a bordo, temeva di perdere il posto» - neonato muore sulla nave da crociera, mamma accusata di omicidio: «Lavorava a bordo, temeva di perdere il posto» - Lo hanno trovato sul lettino a castello in una cabina, quella assegnata alla madre. Ormai privo di vita, arrotolato in alcuni lenzuoli. Quel bambino era nato da due giorni e ora il suo ...

