Lazio - Immobile | Futuro? Ho ancora due anni di contratto

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Sono sempre positivo, guardo all’aspetto pratico della cosa, ho altri duedie voglio finire bene alla, lasciare un giorno questa gente e questa maglia come ho iniziato e cioè col massimo impegno. Poi non socosa ho deciso di fare, l’importante è lasciare un bel ricordo e dare il meglio fino alla fine del”. Lo ha detto l’attaccante della, Ciro, intervenuto a “Radio Tv Serie A con RDS”, a proposito del suoin biancoceleste. C’è spazio per un bilancio di queste prime settimane agli ordini di Tudor. “Completamente diverso da Sarri, era molto probabile che chi aveva trovato poco spazio prima, ne avrebbe invece trovato maggiormente con lui – dice del tecnico croato – Ci ha dato uno stimolo emotivo ...

L’arrivo in panchina di Igor Tudor continua a portare i frutti e la squadra adesso gioca con grande grinta e buona qualità. Pareggio della Lazio nella 37ª giornata del campionato di Serie A contro l’Inter e aggancio ai rivali della Roma , in attesa ...

Nuova settimana, nuovi controlli su strade e autostrade del Lazio . Anche nei prossimi giorni la Polizia Stradale sarà impegnata in un programma di verifiche sul territorio per contrastare i comportamenti errati alla guida: vediamo l’elenco delle ...

Euro 2024: Immobile, "Convocazione Non mi aspetto granché" - Euro 2024: Immobile, "Convocazione Non mi aspetto granché" - "La Nazionale è sempre stato un obiettivo, ma bisogna essere razionali, dopo una stagione così non mi aspetto chissà che cosa. Se dovesse arrivare un regalo non lo rifiuterei. In Nazionale deve andarc ...

Lazio, Immobile: “Non ho motivo di andare via. L’addio di Sarri Si era rotto qualcosa” - lazio, Immobile: “Non ho motivo di andare via. L’addio di Sarri Si era rotto qualcosa” - Ciro Immobile, capitano della lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’evento World Legends Padel Tour e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del suo futuro e delle voci riguar ...

Lazio, cambia il futuro di Daichi Kamada Gli aggiornamenti - lazio, cambia il futuro di Daichi Kamada Gli aggiornamenti - Il futuro del centrocampista della lazio Daichi Kamada, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe cambiare in queste settimane: gli sviluppi ...