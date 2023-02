Sanremo | Fedez straccia in diretta la foto del viceministro Bignami vestito da nazista | “Non l’avevo detto alla Rai | mi assumo la responsabilità” E ricorda l’art 21 della Carta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Laè quella delGaleazzo Bigamida(lui la definì “una goliardata”). La tiene in manoe la strappa. Siamo a bordoCosta Crociere e il rapper è collegato con il teatro Ariston. È la seconda serata del Festival diè pronto ad esibirsi con un freestyle. Così c’era scritto in scaletta: un freestyle, come dire “improvvisazione”. Lo spiegastessofine del pezzo: “Mila pienadi quanto ho cantato, in nome di quelicolo 21 di cui si è parlato ieri. Lo staff qui non sapevo cosa avrei cantato e quindi mitutta la”. Articolo ...