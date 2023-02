Pikkola Kiara Lucarelli dichiara guerra a Ferragni | raffica di tweet

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Selvaggia: nel mirino della giornalista naturalmente c'è sempre lei, Chiara, che ieri ha debuttato come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus prima sfoggiando una stola che è diventata subito la base di meme e battute ("Pensati libera", c'era scritto sopra), poi il discusso dialogo con la Chiara bambina, indossando un vestito in stile nude look. Dopo giorni ditambureggianti sua Sanremo,in prima battuta aveva taciuto. Nessun post, nessun attacco. Poi il diluvio. Quando Blanco va fuori di testa e spacca tutto sul palco dell'Ariston,rompe gli indugi: "Voi dopo quel monologo cosa avreste fatto?". Insomma, la lettera alla bambina interiore avrebbe provocati un raptus a ...