Mps | Lovaglio | ' vicini a target utile Piano già in 2023' **

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Monte dei Paschi di Siena prevede di raggiungere "unnelvicino" alcontenuto nelindustriale, pari a 700 milioni di euro e previsto per il 2024. Lo ha detto Luigi, amministratore delegato dell'istituto di credito, nel corso della conference call con gli analisti per la presentazione dei dati di bilancio del 2022.

non e' piu' un problema sistemico ma un vero asset di valore per il Paese", afferma l'amministratore delegato della banca, Luigi, aprendo la presentazione agli analisti dei risultati dell'...Lo ha detto Luigi, amministratore delegato dell'istituto di credito, nel corso della conference call con gli analisti per la presentazione dei dati di bilancio del 2022.

**Mps: Lovaglio, 'non più problema sistemico ma vero asset di ... Utilitalia

Mps, conti meglio delle stime: bene in Borsa. Lovaglio: non siamo più un problema Corriere della Sera

Mps: Lovaglio, 'è banca capace di generare capitale' - sardiniapost SardiniaPost

Mps: Lovaglio, quest'anno andremo vicini a target utile 700 mln (RCO) Borsa Italiana

Mps: Lovaglio, ‘IV trimestre punto svolta in viaggio disciplinato esecuzione Piano’ La Ragione

Presentati i risultati del 2022 e del quarto trimestre che ha registrato utili per 156 milioni, più del doppio dei 75 milioni attesi dagli analisti. Sale del 26% il margine di interesse. L’ad Lovaglio ...Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il Cet1 ratio di Monte dei Paschi di Siena al 15,6% "non è solo il risultato dell'aumento di capitale, dimostra la capacità della banca di generare capitale. E' il risultato ...