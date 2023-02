Juve e Vlahovic tornano a sorridere | 3 - 0 alla Salernitana

Laipoteca la vittoria nel primo tempo. I torinesi sbloccano il risultato al 26' con il rigore die raddoppiano al 45' con Kostic, abile a piombare sul pallone calciato proprio da ...Neanche il tempo di rientrare dagli spogliatoi cherealizza la sua doppietta personale e il tris bianconero su assist di Fagioli, mentre una manciata di minuti più tardi lasfiora anche ...

Dusan show: come cambia la Juve con Super Vlahovic Tuttosport

Salernitana-Juve diretta: trionfo dei bianconeri, finisce 0-3 Corriere dello Sport

Juve, Vlahovic non ha avuto dubbi: il gesto prima del rigore ilBianconero

Juventus straripante con la Salernitana: Vlahovic suona la carica, Allegri torna a sorridere Sport Fanpage

Vlahovic si sblocca dal dischetto: Juve avanti 2-0 a Salerno al 45' Tutto Napoli

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la ... Abbiamo giocatori che vengono da tanti mesi di inattività. è necessario gestirli". VLAHOVIC - "E' più leggero, più ...Successo in salsa serba per i bianconeri, spinti dalla doppietta di Vlahovic e dalla rete di Kostic. Anche due legni per i ragazzi di Allegri ...