Zona Bianca | Silvio Berlusconi ospite della puntata di oggi | 5 febbraio

(Di domenica 5 febbraio 2023) . Si parlerà anche del caso Cospito e del reddito di Cittadinanza Il Presidente di Forza Italiasaràdi Giuseppe Brindisi nel nuovo appuntamento con “”, in onda, domenica 5, in prima serata su Retequattro. Nel corsoserata, ampio spazio sarà dedicato al caso Cospito e alle tensioni sociali con gli anarchici, all’Italia divisa in due nell’eterno duello tra Nord e Sud e al reddito di cittadinanza. Leggi anche: Tensione tra Cina e Usa, abbattuto il pallone-spia cinese E ancora, per la prima volta in studio a Milano, la testimonianza di Javier Rigau, marito di Gina Lollobrigida. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Su Rete 4 dalle 21.20Nuovo programma di attualita' e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Guida tv di domenica 5 febbraio: i ....... Le cause del malore sarebbero dovute ad una crisi cardiocircolatoria. Secondo quanto ricostruito il sessantenne, dopo l'incidente, è stato rintracciato dai carabinieri in un bar della. ...

Zona Bianca: anticipazioni e ospiti della puntata 29 gennaio 2023 ... TPI

A "Zona Bianca" la famiglia di Foggia dove tutti hanno il Reddito di ... StatoQuotidiano.it

RETE 4 - “ ZONA BIANCA “ * « GIUSEPPE BRINDISI ... agenzia giornalistica opinione

Le lacrime di Rocco Siffredi a "Zona bianca": le telecamere di Rete 4 a Ortona per il premio delle polemiche [VIDEO] ChietiToday

Zona Bianca, stasera in tv domenica 22 gennaio su Rete4: testimonianze e documenti inediti su Matteo Messina Denaro Corriere dell'Umbria

I residenti di alcune aree vicino a via Vela non trovano più posteggi: le voci in assemblea "Devono ascoltare le nostre richieste" ...Spettabile Redazione, volevo segnalare una situazione sicuramente già nota ma che, ogni volta che ci penso, mi lascia allibita. Da qualche mese ho la fortuna di lavorare a Carpi in Viale dell’Agricolt ...