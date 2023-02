Ultime Notizie – Ucraina | Kiev | Russia invia detenute al fronte a combattere

Leggi su informazioneriservata.eu

Le forze russe stanno reclutando donne nelle colonie penali delle regioni occupate in Ucraina per combattere a favore di Mosca al fronte. Lo scrive l'esercito di Kiev in un rapporto di intelligence, spiegando che l'obiettivo è quello di "sostituire le perdite" in battaglia. Per questo "il nemico sta cercando di coinvolgere le donne nelle ostilità", si legge nel rapporto. "Nel corso di una settimana gli occupanti hanno reclutato circa cinquanta persone dalla colonia femminile della città di Snizhne nella regione di Donetsk", si legge nel documento, sottolineando che "si sa che vengono mandate nel territorio della Federazione russa per l'addestramento".