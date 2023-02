Iran | la mossa a sorpresa dell’Ayatollah Khamenei | graziati migliaia di prigionieri Chi torna in libertà e chi resta in carcere

(Di domenica 5 febbraio 2023) «Decine di» disarebbero statidall’Ayatollah Ali. Con questa decisione il leaderiano, secondo quanto annunciato, ha deciso di celebrare l’anniversario della rivoluzione del 1979, quando i religiosi presero il potere a Teheran. I media locali, riprendendo la tv di Statoiana, spiegano che i beneficiari della grazia sono iche «non sono accusati di spionaggio per conto di agenzie straniere, contatti diretti con agenti stranieri, omicidio, distruzione e incendio doloso di proprietà appartenenti allo Stato». L’Irna, l’Agenzia di stampa della Repubblica Islamica, spiega che la proposta è nata su iniziativa del capo della Magistratura. In una lettera alla Guida Suprema, Gholamhossein Ejei ha affermato: «Durante le ...

"Decine di migliaia" di prigionieri sarebbero stati graziati dall'Ayatollah Ali Khamenei . Con questa decisione il leader iraniano, secondo quanto annunciato, ha deciso di celebrare l'anniversario ...Come contrappeso agli Stati Uniti, nazioni come la Cina, la Russia, l'India, il Brasile e l'si stanno staccando dalla tirannia del dollaro come valuta di riserva mondiale, unache ...

Iran, la mossa a sorpresa dell'Ayatollah Khamenei: graziati migliaia ... Open

L’Iran libera il regista Panahi, una mossa per non farne un simbolo la Repubblica

Raid in Iran. Le mosse di Usa e Israele, il fattore Russia Formiche.net

Graziati migliaia di prigionieri in Iran per celebrare l'anniversario della rivoluzione Today.it

Tutte le mosse anti-Swift di Iran e Russia sulle banche Start Magazine

La decisione dell'ayatollah Ali Khamenei riguarderà anche molti dei manifestanti arrestati negli ultimi mesi ma non quelli accusati di "corruzione in terra", accusa che comporta la pena di morte ...Il rilascio è avvenuto 48 ore dopo l'inizio di uno sciopero della fame per protesta. Intanto 100 oppositori aspettano l'esecuzione ...