In un hotel a Desio ventenne picchia e sequestra escort romena

(Di domenica 5 febbraio 2023) Momenti da incubo per un’di 30 anni. In unun uomo di 28 anni hato,to e ha stretto un cavo intorno al collo dell’. Ilè stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri, grazie ad una segnalazione di un’amica dellache non riusciva a parlarle al telefono. Quando i militari dell’Arma sono giunti in albergo, hanno trovato la trentenne a terra, visibilmente scossa e con segni di violenza sul corpo, la quale ha raccontato di essere segregata li’ da diverse ore, e di essere stata anche costretta ad assumere cocaina.

