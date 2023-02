Il ritorno dei Blur

Leggi su moltouomo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Per chi ha vissuto gli anni ’90 non c’è bisogno di una presentazione, ma per chi ha vissuto nel buio totale ha il dovere di sapere chi siano i. Isono un gruppo inglese della generazione Britpop (come gli Oasis), uno di quei gruppi che ha creato questo genere musicale. Il gruppo si è formato nel 1988 e ha avuto molto successo grazie all’ esplosione del Britpop, insieme ad altre band. Successivamente hanno seguito più lo stile alternative rock, rimanendo sempre e comunque originali. Inizialmente per i quattro ragazzi non è stato semplice amalgamarsi tra di loro, poiché come hanno raccontato, hanno tutti personalità forti e diverse. Credits by TeePublic La band ha avuto anche problemi personali e questo lo si può notare in alcuni pezzi, come la canzone beetlebum dedicata all’eroina. Invece con il pezzo Song2 hanno avuto un ...