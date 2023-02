Il Papa tra i sacerdoti del Sud Sudan | “Alzate la voce contro le ingiustizie | mai neutrali al dolore”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Giuba – “Tendere le mani, rialzare i fratelli, ricordare loro che Dio è fedele alle sue promesse, esortarli ad andare avanti. Le nostre mani sono state ‘unte di Spirito’ non solo per i sacri riti, ma per incoraggiare, aiutare, accompagnare le persone ad uscire da ciò che le paralizza, le chiude, le rende timorose”. A dirlo èFrancesco incontrando Vescovi,, religiosi e religiose nella cattedrale di Giuba in Sud, nel penultimo giorni di Viaggio Apostolico in Africa. In Sudilsi trova con l’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e il Moderatore dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, il Pastore Iain Greenshields, con i quali sta compiendo un pellegrinaggio ecumenico. “Sostenere con la preghiera davanti a Dio le lotte del popolo, attirare il perdono, amministrare ...

Come ricordaFrancesco nel messaggio per la scorsa Giornata missionaria mondiale, la Chiesa di ... E ancora,le tante, Maria Caspio, Luigia Zago e Isabella Zadrich, che nel 1872 danno vita al ...... l'appello del: "Ma non si può più attendere: un numero enorme di bambini nati in questi anni ... che milioni di nostri fratelli e sorelle come voi,cui tantissime mamme con i bambini, hanno ...

I tre giorni del Congo, un papa tra canti e silenzi Il Manifesto

Congo, il Papa tra la folla: i fedeli corrono dietro papamobile ilmessaggero.it

L'attesa del Papa tra gioia e speranza. Don Kasika: "Il suo arrivo ... Servizio Informazione Religiosa

Il Papa ai vescovi: state in mezzo alla vostra gente Avvenire

Il Papa: sporcatevi le mani per aiutare la gente che soffre AGI - Agenzia Italia

Il Santo Padre si trova in Sud Sudan per incontrare vescovi e sacerdoti nella Cattedrale di S.Teresa di Giuba. Prosegue il viaggio in Africa del Papa. Francesco si trova in Sud Sudan. “Mai dobbiamo es ...La separazione dei genitori per un figlio è sempre un trauma. Che porta a conseguenze troppo spesso sottovalutate, capaci di alterare il suo sviluppo psicofisico tanto più il rapporto tra la mamma e ...