Albanella - Chiamata alle Arti inaugura la Mostra su Ortega negli Alburni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTaglio del nastro oggi per lainternazionale DECALOGO per la DEMOCRAZIA SPAGNOLA del pittore spagnolo Josè Garcia, in esposizione dal 10 al 26 maggio a Palazzo Spinelli, con ingresso gratuito. La cerimonia vedrà la presenza del Sindaco del Comune diRenato Iosca, del Sindaco del Comune di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, del consigliere con delega al Turismo della Provincia di Salerno, Pasquale Sorrentino, e del fiduciario della famiglia, Nicola Cobucci. Coordina i lavori Giovanni Lamberti, Presidente dell’Associazione Opera “Nicola Vernieri”, ente promotore dell’evento. L'colo proviene da Anteprima24.it.