Borsa | Milano conferma rialzo +1% - sprint Diasorin dopo conti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Piazza Affariilnell'ultima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1% a 34.675 punti. Sale a 133,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 130,9 dell'apertura, con il rendimento annuo italiano indi 1,3 punti al 3,84% e quello tedesco di 2,1 punti al 2,51%. Brillante(+5%)la trimestrale, presentata anche da Mediobanca (+3,3%) ed Enel (+3,26%). Brillante Leonardo (+3,39%), che ha ceduto la divisione sottomarini di Wass a Fincantieri, che appare invariatalo scivolone della vigilia. Effettoanche su Pirelli (+32,8%) mentre Iveco ha guadagnato fino a oltre il 6% in apertura, per poi ridurre progressivamente ilallo 0,8%). Acquisti su Mps (+1,47%) e Banco ...

Le Borse europee conferma no il rialzo a metà seduta con i listini che guardano alla Bce per il taglio dei tassi, dopo la gelata da parte della Fed che non sembra impattare anche su Wall Street i cui future sono positivi. A dare ulteriore slancio la ...

Gruppo Sella, utile primo trimestre in leggero rialzo a 32,8 milioni di euro - Il gruppo Sella ha chiuso il primo trimestre del 2024 con un utile netto consolidato di pertinenza del gruppo pari a 32,8 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 31,8 milion

Borsa Milano in deciso rialzo al traino trimestrali, corrono Iveco, Leonardo, crolla Bff - Fra le banche, Mediobanca (BIT: MDBI) avanza del 2,2% dopo che nel terzo trimestre ha registrato un utile netto in rialzo del 42% su anno, sopra le attese, e ha annunciato il pagamento di un acconto

Nvidia: domanda AI sostiene la crescita, per Goldman vale $1.100 - Goldman conferma Buy e conviction list ... L'aumento del prezzo obiettivo segue la revisione al rialzo, mediamente pari all'8%, delle stime sull'EPS non GAAP per il triennio 2025-2027.