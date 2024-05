Poliziotto accoltellato - Sala scarica le responsabilità sul governo Piantedosi lo mette in riga

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il drammatico accoltellamento del viceispettore di Polizia Christian De Martino a Milano da parte di un marocchino che avrebbe dovuto essere espulso non ha impedito al sindacodi fare affermazioni lunari: ha dato laall’esecutivo affermando che: “visto che qualche esponente dei partiti di maggioranza butta la croce addosso a Milano e a me, si faccia un esame di coscienza: e si chieda perché non fanno il loro dovere. Se c’è un provvedimento di espulsione il dovere è eseguire l’espulsione”. Christian Di Mauro,alla schiena e in fin di vita mentre stava cercando di bloccare le escandescenze del marocchino illegale alla stazione di Lambrate, è ancora grave, sia pure stabile. Eppure il sindaco di Milano preferisce prendersela con chi denuncia lo stato di caos che regna in alcune zone della città, facendo ...