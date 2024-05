Napoli - parla Beppe Savoldi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il doppio ex di Bologna eGiuseppeè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “La squadra partenopea secondo me deve provare ad andare in Conference League, è il minimo indispensabile…”. Non vedere ilnelle coppe europee… “Non vedere ilnelle coppe europee sarebbe un vero dispiacere. La squadra azzurra ha fatto un campionato incredibile, ma adesso è inutile cercare ragioni su cosa sia successo: stendiamo un velo pietoso”. I tre allenatori delin una stagione Spalletti aveva portato ila livelli superlativi, e l’ambiente ha risentito molto del suo addio. E’ inutile cambiare tanti allenatori: ne potevi cambiare anche dieci, ma i giocatori non sentivano più lo ...