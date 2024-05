Tiro con l’arco - l’Italia maschile torna alle Olimpiadi dopo 8 anni! Niente da fare per ora per le donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Pomeriggio di forti emozioni ad Essen in occasione della terza giornata dei Campionati Europei 2024 dicon, valevoli anche come evento continentale di qualificazione olimpica a squadre verso i Giochi di Parigi.si è giocata fino all’ultimo la chance di centrare in un colpo solo il pass per lecon entrambi i terzetti, ma a conti fatti l’obiettivo è stato raggiunto quest’oggi solamente dagli uomini. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi,un cammino abbastanza sofferto, sono approdati alla finalissima e sfideranno la Francia domenica per la medaglia d’oro europea. Il team tricolore, con questo risultato, può festeggiare inoltre la carta olimpica visto che la selezione transalpina era già ammessa di diritto ai Giochi come Paese ospitante. La squadra ...