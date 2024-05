Il truccatore dei vip | Ecco perché ho litigato con Barbara d’Urso

(Di venerdì 10 maggio 2024) Gennaro Marchese, notoche da decenni bazzica i backstage del mondo dello spettacolo, in questi giorni è stato intervistato da Turchese Baracchi a Turchesando dove ha parlato di. Il rapporto lavorativo fra Marchese e, stando alle sue dichiarazioni, si è interrotto nel 2002 e le loro strade si sarebbero incrociate di nuovo nel 2005 in occasione della quinta edizione del Grande Fratello. All’epocaera la conduttrice e ilsostenne i provini per diventare un concorrente. In quella Casa, però, Gennaro non c’è mai entrato. “Mi chiamano gli autori del Grande Fratello, era il 2005. Volevano farmi entrare nella Casa e per loro avevo passato il provino. Mi dicono ‘L’ultima visione ce l’ha la‘. Mi richiamano dopo e mi ...

